Freiberg: Hakenkreuz an Baum gesprüht

Bislang unbekannte Täter haben auf einen Baum am Meißner Ring in Freiberg ein Hakenkreuz ausgesprüht. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte Täter haben ein Hakenkreuz auf einen Baum in der Parkanlage am Meißner Ring in Freiberg aufgesprüht. Das teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Demnach lag die Tatzeit zwischen Freitag, 19.15 Uhr und Samstag, 17.15 Uhr. Für das etwa 20 Zentimeter mal 20 Zentimeter große Hakenkreuz sei gelbe Farbe verwendet worden. Der Baum...