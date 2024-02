Freiberg: Hunderte Kinder lernten bei ihr das Tanzen

Die frühere Balletttänzerin Mariana Fallenstein unterrichtet seit 20 Jahren als Tanzlehrerin an der Musikschule Mittelsachsen in Freiberg. Die 58-Jährige stammt aus Rumänien und war jahrelang am Theater Freiberg – als Tänzerin und Souffleuse.

Hunderte Mädchen und auch ein paar Jungs haben bei ihr das Tanzen gelernt: Die frühere Balletttänzerin Mariana Fallenstein unterrichtet seit 20 Jahren als Tanzlehrerin an der Musikschule Mittelsachsen in Freiberg. Die heute 58-Jährige war jahrelang am Theater Freiberg engagiert. Hunderte Mädchen und auch ein paar Jungs haben bei ihr das Tanzen gelernt: Die frühere Balletttänzerin Mariana Fallenstein unterrichtet seit 20 Jahren als Tanzlehrerin an der Musikschule Mittelsachsen in Freiberg. Die heute 58-Jährige war jahrelang am Theater Freiberg engagiert.