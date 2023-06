Freiberg: Junges Theater mit großen Plänen

Erfolge beim jüngeren Publikum: Das Mittelsächsische Theater in Freiberg und Döbeln hat in dieser Spielzeit 862 neue Jugendabos abgeschlossen. Und die neue Sparte Junges Theater unter Leitung von Katharina Landsberg und Stephan Bestier, die seit Herbst 2022 besteht, will diesen positiven Trend fortsetzen.