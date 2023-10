Freiberg: Neue Pfarrerin für Religionsunterricht eingeführt

Pfarrerin Veronika Förster-Blume wurde am Sonntag beim Gottesdienst im Dom St. Marien Freiberg in die 132. Landeskirchliche Pfarrstelle eingeführt.

Pfarrerin Veronika Förster-Blume ist beim Gottesdienst am Sonntag im Dom St. Marien zu Freiberg in die 132. Landeskirchliche Pfarrstelle eingeführt worden. Die Pfarrstelle beinhaltet die Erteilung von Religionsunterricht im Kirchenbezirk Freiberg. Förster-Blume wird vor allem in den Oberschulen Sayda und Halsbrücke unterrichten. „Sie wird...