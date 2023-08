Freiberg: Oldtimer- und Motorradtreffen findet statt

Die Veranstaltung in Freiberg erlebt am Wochenende ihre vierte Auflage.

Das vierte Freiberger Oldtimer- und Motorradtreffen findet am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 10 Uhr auf dem Pamagelände an der Frauensteiner Straße 85 statt. Laut Veranstalter Marco Ritter werden rund 500 Besucher erwartet. Am Treffen können alle Oldtimer und Youngtimer jeglicher Art und Motorräder aus allen Baujahren teilnehmen. Am Sonntag...