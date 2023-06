Freiberg: Pkw-Schlüssel aus Wohnung geklaut

Die Polizei hat in Freiberg vier mutmaßliche Autodiebe gestellt. Der Bewohner eines Hauses in der Humboldtstraße bemerkte Montagnacht, dass sich ein Unbekannter an dem abgestellten Opel seiner Frau zu schaffen machte. Als er diesen aus dem Fenster heraus ansprach, ergriff der junge Mann zusammen mit noch weiteren Unbekannten die Flucht. Wie sich...