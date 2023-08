Freiberg: Polizei ertappt Fahrraddieb - er landet im Gefängnis

In der Nacht zum Sonntag beobachtete ein Zeuge am Bahnhof in Freiberg zwei Männer, die sich an den dort abgestellten Fahrrädern zu schaffen machten.

Ein Fahrraddieb ist am Sonntag im Gefängnis gelandet. Laut Polizei hatte ein Zeuge am Sonntag, 2.30 Uhr die Polizei gerufen, weil er am Bahnhof in Freiberg zwei Personen beobachtete, die sich gerade augenscheinlich an dort abgestellten Fahrrädern zu schaffen machten. Als die eingesetzten Polizisten vor Ort eintrafen, stellten sie einen...