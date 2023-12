Freiberg: Polizeieinsatz am Bebelplatz

Polizei und Rettungsdienst waren am Dienstagnachmittag am Kaufland in Freiberg im Einsatz. Warum?

Polizei und Rettungsdienst sind am Dienstagnachmittag am Kaufland am Bebelplatz in Freiberg im Einsatz gewesen. Das bestätigte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von „Freie Presse". Ihren Angaben zufolge fand an dem Einkaufszentrum ein Rettungseinsatz statt. Ein alkoholisierter Mann sei aufgrund seines gesundheitlichen Zustands in ein...