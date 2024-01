Freiberg: Publikum beim Bühnenball hat sich verjüngt

Genau 1335 Karten sind für den Bühnenball am Freitag und am Samstag in Freiberg verkauft worden. Auch das Angebot der Flanierkarten wurde gern genutzt – vor allem von jüngeren Gästen.

Genau 1335 Karten sind für den Bühnenball am Wochenende in Freiberg verkauft worden: 494 für die Gala am Freitag, 522 für die am Samstag. Dazu kamen 113 Flanierkarten am Freitag und 206 am Samstag. „Hinzu kamen viele Mitarbeiter, die in ihren Pausen das Ballgeschehen genossen haben“, so Theatersprecher Christoph Nieder. Auffallend war,...