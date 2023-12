Freiberg regelt Straßenreinigung neu

Ab Januar gelten neue Gebührensätze.

Drei der vier Reinigungsklassen für die Straßenreinigung in Freiberg werden ab Januar teurer. Das hat der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Demnach werden in der Kategorie 1 – hier wird dreimal pro Woche gekehrt – künftig monatlich 15,52 statt 13,56 Euro pro laufendem Meter fällig. In der Klasse 3 (einmal in zwei Wochen)...