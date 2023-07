Freiberg: Schon wieder Container in Brand gesteckt

Unbekannte haben am Sonntag an drei Stellen in Freiberg Abfallcontainer in Brand gesteckt. Laut Polizeisprecher Andrzej Rydzik waren Feuerwehr und Polizei gegen 2.35 Uhr in die Rinnengasse gerufen worden: „Drei Container standen dort in Flammen.“ Kaum 20 Minuten später hatte ein Containerbrand in der Stollngasse bereits auf ein Rolltor...