Freiberg: Service-Wohnanlage „Zur Bleibe“ kann voraussichtlich erst Ende 2024 bezogen werden

Der Umbau des ehemaligen Kaufhaus-Komplexes am Freiberger Untermarkt zur Seniorenwohnanlage „Zur Bleibe“ wird voraussichtlich mehr als doppelt so teuer wie ursprünglich geplant und auch deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen. „Wir gehen derzeit davon aus, dass wir die Anlage erst spät im Jahr 2024 in Betrieb nehmen können“, sagt Eckehard...