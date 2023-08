Freiberg: Stadtordnungsdienst auf Friedhof-Streife

Nach dem Aufbruch eines Autos am Zentralfriedhof Freiberg will das Ordnungsamt die Kontrollen aber nicht verstärken.

Der Stadtordnungsdienst wird den Parkplatz des Zentralfriedhofs am Fuchsmühlenweg in Freiberg weiterhin im jetzt üblichen Umfang während der Einsatzzeiten bestreifen. Das hat Jana Lützner vom Freiberger Ordnungsamt in einer Reaktion auf einen Polizeibericht erklärt, nachdem Unbekannte am Montag zwischen 10.15 und 11.15 Uhr bei einem Auto auf...