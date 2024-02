Freiberg: Stadtrat berät über Grundsteuerzahlungen

Die Auswirkungen der Grundsteuerreform sind am Donnerstag Thema in öffentlicher Sitzung. Was damit auf die Hausbesitzer in Freiberg zukommt.

Der Stadtrat von Freiberg befasst sich am Donnerstag damit, wie sich die Grundsteuerreform auf die Hausbesitzer in der Stadt auswirken soll. Die Verwaltung schlägt vor, die Gesamteinnahmen aus der Grundsteuer B für bebaute Grundstücke von aktuell reichlich 4,5 Millionen Euro im Jahr 2025 nicht zu erhöhen. Das bedeute aber nicht, dass die...