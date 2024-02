Freiberg sucht dringend Stadtführer - gern weiblich

Die Anzahl der Stadtführer ist zwar ausreichend, aber deren Altersdurchschnitt hoch. Gefragt ist Nachwuchs: Wie Frauen die Liebe zur Silberstadt vermitteln sollen.

Es ist ein sonniger, aber kühler Tag in Freiberg. Keine schlechten Bedingungen für eine Stadtführung, vor allem, wenn einem die Kälte nicht so viel ausmacht. Und bei einem Gang durch die Silberstadt, so meinen zumindest viele, wird einem ja eh recht schnell warm ums Herz. Doch an diesem Tag wird es eine solche Führung für die Gäste...