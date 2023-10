Freiberg: Theaterstück „Zeit im Dunkeln“ am 13. Oktober fällt aus

Grund ist eine Erkrankung. Für die weiteren Termine gibt es noch Karten, teilt das Mittelsächsische Theater mit.

Die Theatervorstellung „Zeit im Dunkeln“ am 13. Oktober entfällt. Das Kammerspiel von Henning Mankell sollte auf der Freiberger Bühne in der Borngasse (BiB) stattfinden und wurde wegen Erkrankung abgesagt. „Wir versuchen auf die Schnelle immer Ersatz zu bekommen, manchmal ist das aber nicht möglich“, so Christoph Nieder, Sprecher des...