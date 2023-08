Freiberg: Trickdiebe geben sich als Handwerker aus – Seniorin büßt 400 Euro ein

Zwei unbekannte Männer haben bei einer 84-jährigen Frau auf dem Wasserberg in Freiberg geklingelt und sich als Handwerker ausgegeben. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Zwei Trickbetrüger haben am Freitag zwischen 11 und 11.30 Uhr auf dem Wasserberg in Freiberg ihr Unwesen getrieben. Laut Polizei klingelten die beiden bislang unbekannten Männer bei einer 84-Jährigen auf der Maxim-Gorki-Straße und gaben sich als Handwerker aus. Sie täuschten vor, die Heizung ablesen zu wollen. In der Wohnung kontrollierten...