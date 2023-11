Freiberg: Unbekannte setzen Sitzbank am Waldweg in Brand

Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Freiberg.

Unbekannte haben eine Sitzbank, die am Waldweg Waltersdorfer Weg in Freiberg, nahe der Bahnstrecke steht, am Dienstagfrüh in Brand gesetzt. Laut Polizei wurde die Sitzgelegenheit durch die Flammen erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1000 Euro. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, insbesondere Spaziergänger oder auch Pächter der nahe gelegenen Kleingartenanlage „Waldfrieden“, die eventuell Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben, werden deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 03731 700 an das zuständige Polizeirevier in Freiberg zu wenden. (fp)