Freiberg: Unternehmen präsentieren sich beim Job- und Karrieretag

Am 27. Dezember findet Mittelsachsens Job- und Karrieretag im DBI-Tagungszentrums in Freiberg statt.

Mittelsachsen.

Mittelsachsens Job- und Karrieretag findet wieder am 27. Dezember von 10 bis 14 Uhr im DBI-Tagungszentrum in Freiberg statt. Besucherinnen und Besuchern können sich bei Unternehmen persönlich informieren. Diese kommen aus verschiedenen Branchenfeldern, wie Handwerk, Dienstleistungen, Soziales und Medizin. Unter dem Motto „Freizeit statt Stau“ sollen insbesondere Berufspendlern und Rückkehrwilligen neue Berufschancen in Mittelsachsen aufgezeigt werden. Unterstützung gibt es dabei von der Nestbau-Zentrale, die ebenfalls auf der Messe vertreten sein wird. Diese bietet in diesem Jahr wieder eine Grußaktion an. Mittelsachsen können ihren Lieben fernab der Heimat einen persönlichen Neujahrsgruß in Postkartenform senden. (fp)