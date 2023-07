Freiberg: Vom Pferdemädchen zur deutschen Vizemeisterin

Stolz präsentierte die angehende Tierwirtin Lea Pommer am Freitag vor dem Berufsschulzentrum an der Turnerstraße in Freiberg ihre Urkunden. Marie-Christin Ufer (r.) hat die 21-Jährige bei der Gadewitzer Feldfrucht GmbH ausgebildet. Foto: Eckardt Mildner