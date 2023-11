Freiberg: Wie es mit den Fahrrädern am Bahnhof weitergeht

Die Fahrradständer am Freiberger Bahnhofsgebäude sollen an einem anderen Standort aufgebaut werden. Was müssen Radfahrer beachten?

Die Fahrradständer am Freiberger Bahnhof sollen versetzt werden. Darauf weisen Schilder und Klebebänder an Rädern auf dem Rad-Stellplatz hin. Die frei stehenden alten Fahrradständer müssen freigeräumt werden, weil das Areal anderweitig benötigt wird. Laut Martin Seltmann, Bürgermeister für Stadtentwicklung und Bauwesen in Freiberg, soll...