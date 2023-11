Freiberg: Wo ein neuer Blitzer lauert

Mit der neuen stationären Radaranlage in der Bahnhofsvorstadt von Freiberg gibt es im Stadtgebiet insgesamt drei fest installierte Messgeräte. Wann geht die neue Radarfalle in Betrieb?

In der Stadt Freiberg gibt es einen neuen stationären Blitzer. Die Messsäule befindet sich an der Schönlebestraße/Ecke Silberhofstraße stadtwärts auf der linken Seite. In dem Bereich gilt Tempo 30 – laut Zusatzschild wegen Lärmschutz. Am 21. November soll das fest installierte Radargerät in Betrieb genommen werden. Das sagte die Leiterin...