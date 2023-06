Freiberger Fassathlon: Lokalmatador Karsten Zybell holt erneut den WM-Titel

74 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kämpften am Sonnabend in vier Disziplinen um den Sieg. Das besondere am Wettbewerb: Ein 25 Kilogramm schweres Bierfass musste mitgenommen werden. Eine Freibergerin sicherte sich den Sieg in der Frauenwertung.

Zur Neuauflage der Weltmeisterschaft im Fassathlon stellten sich am Sonnabend 65 Männer und neun Frauen in Freiberg dem Mix der Disziplinen Laufen, Schwimmen und Radfahren. Vierte und letzte Aufgabe bei diesem Gaudi-Wettbewerb war das Wetttrinken: Ein Liter Bier, wahlweise auch alkoholfrei, sollte so schnell wie möglich in die Kehlen der...