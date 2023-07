Freiberger protestieren lautstark gegen „Freie Sachsen“

Mit Trillerpfeifen, lauter Musik und Rufen „Nazis raus“ stellten sich etwa 60 Freiberger am Montagabend einer Kundgebung der „Freien Sachsen“ in Freiberg in der Petersstraße entgegen. Die Vereinigung Freiberg für alle hatte unter dem Motto „Laut gegen Nazis“ zu der laut Organisatoren angemeldeten Gegendemo aufgerufen. Am...