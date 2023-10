Freude beim Kinderschutzbund in Freiberg: Dank einer Spende kann die Spielanlage vom alten ins neue Außengelände geholt werden

Familie Kreller hatte zum 60-jährigen Bestehen ihres Hotels die Jubiläumsgäste um eine Spende gebeten. Mehr als 5100 Euro kamen zusammen.

Freude in der Kindertagesstätte „Kibu“ des Kinderschutzbundes in Freiberg-Friedeburg. Familie Kreller, die das gleichnamige Hotel in der Fischerstraße betreibt, übergab der Einrichtung eine Spende von 5120 Euro, darunter 1000 Euro vom Lions-Club Freiberg. Familie Kreller hatte kürzlich das 60-jährige Bestehen des Hotels gefeiert und die...