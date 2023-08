Friedrich-August-Schmiede in Großschirma feiert Pressen-Jubiläum

Zum Denkmaltag gibt es auf dem Gelände im Münzbachtal wieder ein Familienfest. Und die Besitzer haben eine besondere Idee.

Die Friedrich-August-Schmiede in Großschirma feiert in diesem Jahr ein Doppeljubiläum. Zum 10. Mal richten die Besitzer Tim Meyer und Sven Glätzner anlässlich des Tages des offenen Denkmals am 10. September auf dem Areal im Münzbachtal ein Familienfest aus.