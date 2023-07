Fünf Tipps, warum Sayda im Sommer eine Reise wert ist

Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) hatte eine große Urkunde dabei, als sie am Donnerstag in die Bergstadt Sayda kam. Feierlich überreichte sie diese an Bürgermeister Stefan Wanke (parteilos) und zertifizierte damit die Stadt und ihren Ortsteil Friedebach als Kur- und Erholungsort im Freistaat. „Tourismus“, so die...