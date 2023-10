Fußgängerin bei Unfall am Donatsring in Freiberg schwer verletzt

Die 32-Jährige wurde von einem Auto erfasst, als sie am Morgen die Straße überquerte.

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist eine 32-jährige Fußgängerin in Freiberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Unfall am Donnerstag früh gegen 6.30 Uhr am Donatsring passiert. Ein 65 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel war vom Donatsring nach links in die Dresdner Straße abgebogen. Gleichzeitig überquerte die...