Garagen in Rechenberg-Bienenmühle aufgebrochen

Laut Polizei sind in der Nacht zum Montag drei Garagen im Erzgebirgsort aufgebrochen worden. Der Schaden beträgt nahezu 6000 Euro.

Rechenberg-Bienenmühle.

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in eine Garage am Heinz-Götze-Weg in Rechenberg-Bienenmühle eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stahlen sie aus dieser zwei Komplettsätze Winterreifen und sind mit der Beute unbemerkt geflüchtet. Es entstand ein Stehl- und Sachschaden von etwa 4600 Euro. Auch in der Dorfstraße waren Einbrecher zugange, so die Polizei. Dort brachen sie in zwei Garagen ein, wobei nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet wurde. An den Toren der beiden Garagen entstand jedoch ein geschätzter Sachschaden von etwa 1400 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntag, 17 Uhr und Montag, 8.30 Uhr. (bk)