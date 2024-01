Gastgeber in Freiberg künftig einfacher online zu buchen

Die Online-Buchbarkeit erzgebirgischer Gastgeber inklusive der in Freiberg wird ab 1. Februar vom Tourismusverband Erzgebirge zentral gesteuert.

Freiberg.

Künftig wird sie zentral gesteuert: die Online-Buchbarkeit erzgebirgischer Gastgeber inklusive der in der Silberstadt Freiberg. Ab 1. Februar übernimmt der Tourismusverband Erzgebirge die Pflege der Daten im Buchungssystem feratel Deskline, optimiert diese und stellt sie zahlreichen großen Buchungsportalen wie Booking.com, HRS oder Best Fewo zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung des Rathauses. Sieben Freiberger Übernachtungsanbieter profitieren bereits von dem Schritt. Sie haben demnach die Möglichkeit, über diese Online-Urlaubsseiten von Gästen gebucht zu werden. Die Stadt Freiberg bietet allen Gastgebern der Silberstadt Beratungs- und Kooperationsangebote, sich daran zu beteiligen, heißt es. (bk)