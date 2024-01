Gastgeber Oberschöna gewinnt Weihnachtsspeckweg-Turnier

Die erste Mannschaft der Freizeit-Volleyballer aus Oberschöna hat sich gegen vier weitere Teams durchgesetzt.

Beim traditionellen Volleyball-Weihnachtsspeckweg-Turnier des SV Oberschöna hat die erste Mannschaft des Gastgebers am Sonntag den Sieg errungen. Das Team um Kapitän Marcel Seyfert blieb in dem Mixed-Wettbewerb – in jedem Sechser mussten mindestens zwei Frauen mitspielen – ohne Satzverlust. Zweiter wurde der Bobritzscher SV vor dem SV...