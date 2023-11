Gedenken an Reichspogromnacht: Lichtpunkte leuchten in Freiberg

Freiberg beteiligt sich an der bundesweiten Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht vor 85 Jahren.

Zahlreiche Menschen haben sich am Donnerstagnachmittag in Freiberg an der bundesweiten Gedenkveranstaltung „Lichtpunkte“ beteiligt. Koordiniert wurde die Aktion vom Bürgerbündnis „Freiberg für alle“. Von 16 bis 18 Uhr boten die Lichtpunkte Orte, an denen stilles Gedenken gehalten werden konnte. Im Café Momo in der Korngasse stellte...