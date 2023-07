Genialsozial in Freiberg: Ein gelungener Tag

Zurzeit besuche ich die neunte Klasse des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Freiberg. Wie es für alle neunten Klassen üblich ist, steht in der letzten Woche vor den Sommerferien der genialsozial-Tag an. An besagtem Tage geht es darum, Geld zu erarbeiten, egal wo, und dieses für einen wohltätigen Zweck zu spenden. Zugegeben, ich war nicht direkt...