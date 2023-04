Geschäftsaufgabe nach 37 Jahren: Schuhmode Koch schließt letzte Filiale in Freiberg

Elfriede Koch gibt ihr Geschäft in der Burgstraße in Freiberg altershalber auf. 1986 hatte sie Schuhmode Koch in der Theatergasse 6 in Freiberg eröffnet. Zeitweise hatte sie bis zu fünf Filialen, auch in Nossen, Meißen, Chemnitz und Dresden.

Geschäftsaufgabe nach 37 Jahren: Schuhmode Koch schließt die letzte Filiale in Freiberg. "Altershalber habe ich mich zu diesem Schritt entschieden", sagt Inhaberin Elfriede Koch. Noch bis zum 7. Mai findet in dem Geschäft in der Burgstraße 9 ein Räumungsverkauf statt. Geschäftsaufgabe nach 37 Jahren: Schuhmode Koch schließt die letzte Filiale in Freiberg. "Altershalber habe ich mich zu diesem Schritt entschieden", sagt Inhaberin Elfriede Koch. Noch bis zum 7. Mai findet in dem Geschäft in der Burgstraße 9 ein Räumungsverkauf statt.