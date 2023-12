Gesperrte Straßen bei Sayda und Dorfchemnitz: Rettungsleitstelle meldet mehr als 60 Feuerwehreinsätze wegen Schneechaos

Zwischen Siebenlehn und dem Erzgebirgsort Neuhausen beherrscht am Samstagabend weiterhin starker Schneefall das Verkehrsgeschehen. Vielerorts sind Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienst pausenlos im Einsatz. Es kommt zu Straßensperrungen.

Der Winter hat die Region zwischen der Landkreisgrenze bei Siebenlehn und der Erzgebirgsgemeinde Neuhausen auch am Samstagabend fest im Griff. „In Mittelsachsen gab es am Freitag 31 und am heutigen Samstag bereits 63 technische Hilfe-Einsätze durch die Feuerwehren. Aktuell sind die Einsatzkräfte an vier Orten in Mittelsachsen im Einsatz“,...