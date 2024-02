Gesprächsangebot in Freiberg: Gratis-Frühstück für Messies

Betroffene des Vermüllungssyndroms sind eingeladen, am 2. März im Treffpunkt Friedeburg miteinander ins Gespräch zu kommen.

Die Erste Deutsche Messie-Akademie lädt Betroffene des Messie- oder Vermüllungssyndroms am 2. März in Freiberg zum Messie-Frühstück ein. Es findet von 10 bis 13 Uhr im Treffpunkt Friedeburg in der Paul-Müller-Straße 2 statt. Die Einladung diene als niedrigschwelliges Angebot unter dem Motto "Miteinander ins Gespräch kommen", sagt Michael...