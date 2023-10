Gestohlenes Auto brennt hinter Garagenkomplex in Freiberg aus

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand der VW Golf bereits in Flammen. Das Auto war in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt gestohlen worden.

Ein in der Nacht zum Sonntag im Freiberger Nikolaiviertel gestohlener VW Golf ist am Dienstagabend hinter einem Garagenkomplex an der Dammstraße vollständig ausgebrannt aufgefunden worden. Ein Bürger hatte gegen 22 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Bei Ankunft der Kameraden stand der VW bereits vollständig in Flammen. Der Brand konnte schnell... Ein in der Nacht zum Sonntag im Freiberger Nikolaiviertel gestohlener VW Golf ist am Dienstagabend hinter einem Garagenkomplex an der Dammstraße vollständig ausgebrannt aufgefunden worden. Ein Bürger hatte gegen 22 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Bei Ankunft der Kameraden stand der VW bereits vollständig in Flammen. Der Brand konnte schnell...