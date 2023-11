Großaufgebot an Feuerwehr und Polizei in der Freiberger Innenstadt

Zahlreiche Einsatzkräfte sind am Samstagvormittag zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Eine Gasexplosion hatte es nicht gegeben, dennoch ermittelt nun die Polizei.

Für Aufsehen hat am Samstagvormittag in der Freiberger Innenstadt ein Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gesorgt. Gegen 10.25 Uhr waren die Einsatzkräfte wegen einer möglichen Gasexplosion in einem Mehrfamilienhaus in der Hornstraße alarmiert worden. 33 Mitglieder der Freiberger, Zuger und Kleinwaltersdorfer Feuerwehr waren mit...