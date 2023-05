Großeinsatz in Freiberg: Rauch dringt aus Wohnhaus

Mit fünf Einsatzfahrzeugen und 18 Wehrleuten rückte die Feuerwehr Freiberg am Freitag in die Freiberger Unterhofstraße aus. Um 10.27 Uhr war Alarm ausgelöst worden wegen Rauchentwicklung in einem dortigen Wohnhaus. Wie sich nach dem Eintreffen der Retter herausstellte, war in einer Wohnung im ersten Stock Essen angebrannt,das stark rauchte. "Wir...