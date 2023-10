Großhartmannsdorf: Blasorchester der Feuerwehr gibt sein Jahreskonzert

Das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr „Arno Päßler“ Großhartmannsdorf sucht Nachwuchs. Interessierte können sich beim Vorstand melden.

Blasmusikfreunde aufgepasst: Das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr „Arno Päßler“ Großhartmannsdorf gibt am Samstag ab 14.30 Uhr sein Jahreskonzert in der Gaststätte Erbgericht in Großhartmannsdorf. Laut Michael Timmel vom Orchestervorstand zählt das Orchester neun Mitglieder. Beim Konzert spielen zudem noch drei weitere...