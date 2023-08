Großschirma: Chorkonzert findet am Samstag in Kirche statt

Die Jugendkantorei des Wurzener Doms tritt am Samstag in der Kirche Großschirma auf.

Ein Chorkonzert mit der Jugendkantorei des Wurzener Doms findet am Samstag ab 17 Uhr in der Kirche Großschirma statt. Das kündigt Pfarrer Justus Geilhufe an. Es erklingen Werke von Heinrich Schütz, Rudolf Mauersberger, Felix Mendelssohn Bartholdy, Friedrich Oskar Wermann und Claudio Monteverdi. Kaoru Oyamada, die Chorleiterin der...