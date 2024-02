Großschirma: Diebe stehlen Computertechnik aus Firma

Beute hat einen Gesamtwert von 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Großschirma.

Computertechnik und Werkzeug im Gesamtwert von insgesamt rund 10.000 Euro haben Diebe aus einer Großschirmaer Firma entwendet. Laut Polizei zerschnitten die unbekannten Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag den Zaun eines Firmengeländes in der Dorfstraße in Großschirma. In der weiteren Folge versuchten die Einbrecher, das Werkstatttor aufzuhebeln. Laut Polizei scheiterten sie allerdings daran. Deshalb drangen die Unbekannten anschließend durch ein Fenster in die Werkstatt ein. Durch den Einbruch entstand außerdem ein Schaden von etwa 2000 Euro, so die Polizei weiter. Das Fachkommissariat der Chemnitzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen. (fp)