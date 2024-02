Großschirma: Mehr als 500 Einwohner haben Briefwahlunterlagen beantragt

Am 3. März wählen die Großschirmaer einen neuen Bürgermeister. Die Vorbereitungen dafür laufen.

Im Vorfeld der Bürgermeisterwahl in Großschirma am 3. März haben bislang 503 Bürger und Bürgerinnen ihre Briefwahlunterlagen beantragt. Das sagte Gemeindewahlleiterin Katrin Schlegel am Donnerstag. Insgesamt gibt es rund 4400 Wahlberechtigte. Die zurückgesandten Wahlbriefe werden bis zum Wahltag in einer verschlossenen Wahlurne aufbewahrt....