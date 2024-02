Großvoigtsberg: Frau bei Unfall auf B 101 verletzt

Ein Renault war gegen 14.30 Uhr auf einen Opel aufgefahren. Die Bundesstraße blieb für etwa zwei Stunden halbseitig gesperrt.

Zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Person ist es am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 101 am Ortsausgang von Großvoigtsberg in Richtung Siebenlehn gekommen. Nach ersten Erkenntnissen zum Unfallhergang hatte ein Opelfahrer gegen 14.30 Uhr verkehrsbedingt halten müssen. Ein Renaultfahrer hat das offenbar zu spät erkannt und ist...