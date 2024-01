Gute Vorsätze fürs neue Jahr? In Freiberg, Oederan, Mittweida und Roßwein können Sie sich engagieren

Die Plattform „Ehrensache.jetzt“ bietet 67 Einsatzmöglichkeiten für Ehrenamtler in Mittelsachsen an. So plant der Verein Lichtpunkt in Freiberg ein Plausch-Café und sucht dafür eine gute Seele.

