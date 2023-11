Hakenkreuze an Garage in Halsbrücke gesprüht: Polizei ermittelt

Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 300 Euro.

Halsbrücke.

Drei Hakenkreuze sind an der Außenwand einer Garage am Erzweg in Halsbrücke mit schwarzer Farbe aufgebracht worden. Darüber informierte die Polizei am Donnerstag. Demnach sind die verfassungsfeindlichen Symbole einmal etwa 25 mal 25 Zentimeter und zweimal jeweils circa 60 mal 60 Zentimeter groß. Weiterhin wurden in blauer, gelber und schwarzer Farbe Schmierereien aufgebracht, informierte ein Polizeisprecher. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie wegen Sachbeschädigung. Ereignet hat sich die Tat laut Polizei im Zeitraum zwischen Montag, 20. November, 15 Uhr und Mittwoch, 22. November, 1.45 Uhr. (bk)