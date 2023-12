Halsbrücke: Ein Mann bei Brand eines Gebäudes verletzt

Mehrere Feuerwehren aus dem Raum Freiberg wurden in der Nacht zum Dienstag zu einem Gebäudebrand in Halsbrücke alarmiert.

Bei einem Gebäudebrand in der Nacht zum Dienstag in Halsbrücke ist ein Mensch verletzt worden. Bei dem Brand handelte es sich um einen Schornsteinbrand, der auf ein Wohnhaus überzugehen drohte. Das teilt die Freiwillige Feuerwehr Halsbrücke (FFw) auf ihrer Facebookseite mit. Am Montag, 23.17 Uhr wurden die FFw Halsbrücke sowie die Feuerwehren...