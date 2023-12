Hausärztin eröffnet neue Praxis in Freiberg

Ab Januar will Kerstin Meyer Patienten empfangen. Die 55-jährige Fachärztin für innere Medizin und Gefäßerkrankungen erfüllt sich damit selbst einen großen Traum.

FreibergVor dem Haus pflastern Handwerker noch die Pkw-Stellplätze, im Gebäude verkabeln Techniker Geräte und Computer: Am 2. Januar nächsten Jahres will Kerstin Meyer ihre Hausarztpraxis in der Clausthaler Straße 36 in Freiberg eröffnen. Die ersten Patienten hätten sich schon angemeldet, sagt die Diplommedizinerin, die auch Fachärztin...