Hausmusik bei Silbermann in Freiberg

Freiberg und Friedrich II.: Um Kunst und Macht zwischen Sachsen und Preußen geht es im Konzert der Silbermann-Gesellschaft am Sonntag in Freiberg.

Die fünfte Hausmusik bei Silbermann am 19. November spürt der Frage nach, wie Musik in Spätbarock und Vorklassik das Spannungsfeld der politischen Beziehungen zwischen Sachsen und Preußen spiegelt. Vor 250 Jahren starb Johann Joachim Quantz, der als Flötenlehrer Friedrichs des Großen in die Musikgeschichte einging. Er hatte sich in Radeberg,...