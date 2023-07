Heißes Stadt- und Haldenfest in Brand-Erbisdorf: Wie Schlagerstar Christian Anders nicht nur die Frauen begeistert

So ein klein wenig Erleichterung gönnte sich der witterungserprobte Chef des Stadtvereins Brand-Erbisdorf am dritten Tag des Stadt- und Haldenfestes dann doch. „Alles in allem können wir, trotz der Hitze, sehr zufrieden sein“, sagte Hans-Jürgen Fischer. Soeben hatte der diesjährige Stargast Christian Anders die Bühne im Festzelt betreten...